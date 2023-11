«Darüber hinaus bleibt die Liste der anfälligen Punkte in unserem Finanzsystem lang», sagte Lagarde. Als Beispiele nannte sie Geldmarktfonds und Investmentfonds die in nicht liquide Vermögenswerte investieren. «Und Kanäle der Ansteckung könnten nach wie vor erneut auftauchen», sagte sie. So könnten etwa die Strategien von Clearinghäusern im Umgang mit Sicherheiten Stress im Finanzsystem verstärken. Zudem könnten die von Banken in der EU gehaltenen Bestände an Anleihen erheblich abgewertet werden, sollten sie verkauft werden müssen. «Es wäre unklug, selbstzufrieden zu sein.» Der ESRB werde daher die Entwicklungen weiter sorgfältig beobachten.