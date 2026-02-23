EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat einen Medienbericht über einen angedachten vorzeitigen Rückzug erneut nicht ‌klar ⁠zurückgewiesen. Lagarde sagte am Sonntag dem US-Sender CBS, man ⁠habe bei der EZB viel erreicht und das müsse konsolidiert werden. «Meine Grundannahme ist, ‌dass dies bis zum Ende ‌meiner Amtszeit dauern wird», fügte sie ​hinzu. Lagarde war gefragt worden, ob sie möglicherweise vor Ablauf ihrer Amtszeit im Oktober 2027 zurücktreten werde, damit ihr Nachfolger noch vor den französischen Wahlen gewählt werden könne, ‌die eine rechtspopulistische Partei an die Macht bringen könnten.