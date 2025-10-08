«Wir können nicht ein passiver sicherer Hafen bleiben, der die Schocks absorbiert, die anderswo entstehen», sagte Lagarde. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane verwies jüngst darauf, dass der stärkere Euro mehrjährige Auswirkungen auf die Entwicklung der Wirtschaft und die Inflation haben dürfte. Dass Europa wirtschaftlich schlechter abschneide als die USA, sei vor allem auf selbst geschaffene innere Barrieren zurückzuführen, betonte Lagarde. Dazu zählten fragmentierte Regulierungen, Steuersysteme, Insolvenzregeln und unvollständige Kapitalmärkte.