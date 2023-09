Auch wenn die Inflationsrate jetzt zurückgehe, werde eine wirksame Kommunikation noch nach dem derzeitigen Teuerungsschub von grösster Bedeutung bleiben, sagte sie am Montag auf einem Seminar des European Economics & Financial Centre laut Redetext. Die Arbeitsmärkte, die Energiemärkte und die Geopolitik veränderten sich stark, was zu grösseren und häufigeren Preisschocks führen könne, führte sie aus. «Und in dieser Welt wird es für die Zentralbanken von entscheidender Bedeutung sein, die Inflationserwartungen fest zu verankern, während sich diese relativen Preisänderungen vollziehen.» Zur kommenden Zinssitzung am 14. September äusserte sie sich nicht.