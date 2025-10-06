Keine Zinsschritte mehr in diesem Jahr?

Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass es in diesem Jahr wohl keine weitere Zinssenkung geben wird. Die Äusserungen von De Guindos haben diese Erwartungen noch verstärkt. Doch einige Notenbanker befürchten, dass das volle Ausmass der US-Zölle noch nicht spürbar ist, ein starker Euro den Exporteuren schaden und die Gesamtinflation unter das Ziel der EZB drücken könnte. Lane wies in seiner Rede darauf hin, dass der stärkere Euro sich über mehrere Jahre auf Konjunktur und Inflation auswirken dürfte.