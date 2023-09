Lane hatte am Donnerstagabend in einer Rede in New York gesagt, dass modellbasierte Simulationen der Notenbank es nahelegten, dass die EZB bei den Zinsen inzwischen genug getan habe. Ein Einlagensatz von 4,00 Prozent, so lange er hinreichend lang beibehalten werde, stimme damit überein, dass die Inflation zur EZB-Zielmarke von zwei Prozent zurückkehre. Am Finanzmarkt wird derzeit keine weitere Zinsanhebung mehr erwartet. Für den Frühsommer 2024 wird bereits auf erste Zinssenkungen der EZB spekuliert. Mehrere Währungshüter hatten allerdings am Donnerstag gewarnt, es sei zu früh, eine weitere Zinserhöhung auszuschliessen.