Die zuletzt noch recht hohe Inflation bei den Dienstleistungen in der Euro-Zone wird aus Sicht von EZB-Chefökonom Philip Lane sinken. Bei den Löhnen seien die Tarifabschlüsse recht niedrig für dieses Jahr, für das nächste Jahr werden sie voraussichtlich noch niedriger ausfallen, sagte der oberste Ökonom der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag auf einer Veranstaltung des European University Institute in Florenz. «Somit sind wir zuversichtlich, dass die Inflation bei den Dienstleistungen zurückgehen wird», fügte er hinzu. Die Teuerung in dem Sektor hatte im April auf 4,0 Prozent zugenommen nach einer Rate von 3,5 Prozent im März.