Es sei zwar davon auszugehen, dass die Teuerung im Euroraum bis 2025 zur Notenbank-Zielmarke von zwei Prozent zurückkehre, sagte Lane der niederländischen Zeitung «Het Financieele Dagblad» in einem am Montag veröffentlichten Interview. Doch er fügte hinzu: «Nur wenn wir hinreichend sicher sind, dass wir dieses Ziel erreichen, können wir die Geldpolitik normalisieren. Aber das liegt noch ein ganzes Stück von dem entfernt, wo wir uns jetzt befinden.» Im September lag die Inflation in der 20-Ländergemeinschaft bei 4,3 Prozent. Das ist immer noch mehr als doppelt so hoch wie das Notenbank-Ziel.