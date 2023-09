Die nächste Zinssitzung der Währungshüter findet in der kommenden Woche am Donnerstag statt. Am Finanzmarkt wird derzeit die Chance für eine weitere Zinsanhebung lediglich mit etwa 25 Prozent taxiert. Allerdings wird erwartet, dass die Eurowächter bis zum Jahresende den Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, noch auf 4,00 Prozent anheben werden. Dieser am Finanzmarkt massgebliche Zinssatz liegt derzeit bei 3,75 Prozent.