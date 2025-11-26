Zwar hat sich die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft fast das ganze Jahr über um dieses Ziel herumbewegt, aber die Inflation ohne Energiepreise liegt immer noch deutlich über zwei Prozent. «Für eine nachhaltige Inflation von zwei Prozent müssen wir also eine stärkere Verlangsamung der Nicht-Energie-Inflation sehen», sagte Lane am Mittwoch auf einer Finanzveranstaltung in Paris. «Wir sind zuversichtlich, dass dies geschehen wird, denn alles, was wir beobachten, deutet darauf hin, dass sich die Lohndynamik weiter abschwächen wird.»