Panetta - Konsens im EZB-Rat zeichnet sich ab

Aus Sicht von Italiens Notenbankchef Fabio Panetta bewegt sich die EZB inzwischen immer mehr in Richtung einer ersten Zinssenkung. Der Trend bei der Inflation mache eine Herabsetzung der Zinsen möglich, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag auf einer Veranstaltung in Rom. «Der sich abzeichnende Konsens - vor allem in den letzten Wochen - innerhalb des EZB-Rats weist in diese Richtung», sagte er. Am Finanzmarkt wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent damit gerechnet, dass die Euro-Notenbank auf ihrer Zinssitzung am 6. Juni die Sätze nach unten setzt. Für das EZB-Zinstreffen am 11. April wird die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts nur mit 17 Prozent taxiert.