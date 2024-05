Dies sei eine robuste Herangehensweise an Zinsentscheidungen in einem von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld, sagte der oberste Volkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in einem Vortrag an Stanford Graduate School of Business in den USA. Auch müsse vermieden werden, ungerechtfertigte Erwartungen hinsichtlich der Zinsentwicklung zu schüren. «Es ist am besten, sich nicht auf einen vorab bestimmten Pfad für Zinsentscheidungen festzulegen und sich Optionen zu bewahren», führte er aus.