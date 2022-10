Freilich kann es kaum überraschen, dass in einem so grossen Gremium unterschiedliche Einschätzungen gibt. "Es ist nicht sehr realistisch, dass sich in einem so unsicheren Umfeld so viele Leute am Tisch über den Umfang der Anhebung einig sind", meint etwa Marco Valli, Ökonom bei der UniCredit. "Wenn am Ende der Debatte Einstimmigkeit herrscht, trägt das nicht unbedingt zur Glaubwürdigkeit bei."