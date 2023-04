"Wenn diese Projektionen bis zur Mai-Sitzung in der Spur bleiben, dann wird eine Zinserhöhung angemessen sein", sagte Lane der Cyprus News Agency in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. In den kommenden Wochen müsse geschaut werden, ob die hereinkommenden Wirtschaftsdaten die im März vorgelegten Konjunkturprognosen unterstützen. Die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist für den 4. Mai geplant.