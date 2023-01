Es sei aber unklar wo genau der Gipfel der Zinserhöhungen schließlich liegen werde, sagte Lane in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der "Financial Times". "Im vergangenen Jahr konnten wir sagen, dass es klar ist, dass wir die Zinssätze auf ein normaleres Niveau anheben müssen und jetzt sagen wir, wir müssen sie in den restriktiven Bereich bringen", sagte Lane. Darunter verstehen Volkswirte ein Zinsniveau, mit dem die Wirtschaftsaktivität gedämpft wird.