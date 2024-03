Der Arbeitsmarkt in der Euro-Zone schwächt sich aus Sicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane langsam ab. «Wir glauben, dass sich der Arbeitsmarkt auf viele Arten abkühlt», sagte Lane am Freitag bei einem Seminar an der Imperial College Business School in London. Das starke Lohnwachstum in der 20-Ländergemeinschaft war zuletzt einer der zentralen Treiber der Inflation. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt immer wieder betont, sie müsse unter anderem erst noch mehr Sicherheit über die Entwicklung der Tariflöhne in diesem Jahr gewinnen, bevor sie die Kurswende mit einer ersten Zinssenkung vollziehen könne.