Der Anleihenmarkt reagiere relativ schnell, erläuterte Lane am Donnerstag bei einer Präsentation in Florenz. "Es gibt im Kern sehr schnell eine Eins-zu-Eins-Reaktion im Anleihemarkt". Bei den Kreditzinsen der Banken dauere es dagegen ein Jahr. In drei Monaten spiegele sich etwa die Hälfte eines geldpolitischen Schrittes in den Kreditzinsen wider, in sechs Monaten etwa 80 Prozent. Etwa ein Jahr brauche es, bis dort der Schritt komplett angekommen sei.