Sie müsse sicherstellen, dass sich die Zinssätze am Mittelfeld orientieren, sagte Lane in einem am Montag veröffentlichten Interview der österreichischen Zeitung «Der Standard». «Wenn sie zu schnell fallen, wird es schwierig, die Teuerung im Dienstleistungssektor in den Griff zu bekommen», sagte er. Die Europäische Zentralbank (EZB) wolle aber auch nicht, dass die Sätze zu lange zu hoch bleiben. Denn dann würde sich die Inflation so stark abschwächen, dass die Teuerung deutlich unter den EZB-Zielwert von zwei Prozent fallen könnte. «Das ist auch nicht wünschenswert.»