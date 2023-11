Doch auf die Finanzkrise folgte mit der Euro-Staatsschuldenkrise schnell die nächste Krise, die 2012 ihren Höhepunkt erreichte. In den Jahren danach erwarb die EZB mit dem 2015 gestarteten billionenschweren Kaufprogramm APP in grossem Umfang Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, um die Wirtschaft zu stützen. Dazu kamen grossvolumige langfristige Liquiditätsspritzen für Geschäftsbanken, in der Fachwelt «TLTRO» genannt, um den Kreditfluss an die Wirtschaft zu stützen. Und zur Abmilderung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie kam 2020 mit dem PEPP-Programm noch ein weiteres billionenschweres Anleihenkaufprogramm hinzu. Die EZB-Bilanz schwoll dadurch immer mehr an.