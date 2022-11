Die EZB hatte im Juli im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinswende eingeleitet. Innerhalb weniger Monate hat sie die Schlüsselzinsen bereits dreimal angehoben um zusammen 2,0 Prozentpunkte. Im September und Oktober hatte sie die Sätze sogar um jeweils besonders kräftige 0,75 Prozentpunkte nach oben gesetzt. Der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen und der aktuell am Finanzmarkt als der maßgebliche Zinssatz gilt, liegt damit aktuell bei 1,5 Prozent. Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 15. Dezember. Die EZB strebt zwei Prozent Inflation für den Währungsraum an. Doch davon ist sie weit entfernt. Im Oktober lag die Teuerung mit 10,6 Prozent mehr als fünf Mal so hoch.