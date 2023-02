Nach dem massiven Teuerungsschub im vergangenen Jahr beginnt der Inflationsdruck in der Euro-Zone nach Ansicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane langsam abzunehmen. Die kräftigen Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) entfalteten allmählich ihre Wirkung, sagte Lane in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Für Energie, Lebensmittel und Waren gibt es viele vorausschauende Indikatoren, die anzeigen, dass der Inflationsdruck in all diesen Kategorien ziemlich deutlich zurückgehen dürfte", führte er aus. "Wir haben auch die Bestätigung erhalten, dass unsere Geldpolitik wirkt."