Die EZB strebt zwei Prozent Teuerung als Optimalwert für die Wirtschaft an. Davon ist sie aber noch weit entfernt. Im Januar lag die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft bei 8,5 Prozent. Die EZB hat bereits seit Juli 2022 fünf Mal in Folge die Zinsen angehoben - zuletzt im Februar um kräftige 0,50 Prozentpunkte. Für die nächste Zinssitzung im März hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine weitere Erhöhung um ebenfalls einen halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt.