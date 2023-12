«Solche Flaschenhälse jeglichen Typs sind sehr problematisch», sagte der oberste Ökonom der EZB am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Dublin. «Aber was den Nettoeffekt auf die Inflation betrifft, da gibt es Kräfte, die dort in beide Richtungen ziehen», merkte er an. Die mit der Hamas verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen hatten sich zuletzt zu Drohnenangriffen auf Schiffe im Roten Meer bekannt. Durch den Suezkanal, der das Mittelmeer und das Rote Meer verbindet, verläuft die kürzeste Route zwischen Europa und Asien. Rund 15 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs werden dort abgewickelt.