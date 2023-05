Laut dem EZB-Chefvolkswirt Philip Lane wird die Inflation deutlich nachlassen im Laufe des Jahres. Derzeit sei zwar noch "viel Schwung" drin, sagte der Ire am Montag bei einem Vortrag in Berlin. Doch im späteren Jahresverlauf werde es einen Inflationsrückgang in größerem Umfang geben. Für die EZB ist der Kampf gegen den anhaltenden Preisschub noch nicht gewonnen. Denn die Inflation liegt weiterhin deutlich über der angestrebten Notenbank-Zielmarke von zwei Prozent. Im April stieg die Teuerungsrate sogar leicht an auf 7,0 Prozent, nachdem sie noch im März auf 6,9 Prozent gesunken war von 8,5 Prozent im Februar.