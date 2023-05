"Alles, was wir sehen, sagt uns, dass die Geldpolitik funktioniert", sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Montag auf einer Konferenz der Oesterreichischen Nationalbank in Wien. Die Märkte gingen im Wesentlichen davon aus, dass die Inflation rechtzeitig auf das Ziel der EZB von 2,0 Prozent zurückgehen werde: "Nicht über Nacht, aber in absehbarer Zukunft", fügte der Ire hinzu.