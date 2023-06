Eine Änderung der Korridore gilt auch für den Juli als unwahrscheinlich. Dies könnte Teil einer grösseren Überprüfung des geldpolitischen Rahmens sein und würde die Abkehr von einer Ära des lockeren Geldes hin zu einer Ära zementieren, in der Banken nicht mehr reichlich mit Geld ausgestattet sind und sie es sich stattdessen verstärkt bei der Zentralbank leihen müssen. Das Thema könnte in den kommenden Monaten an Bedeutung gewinnen, da dem Bankensystem im Zuge des EZB-Bilanzabbaus Liquidität entzogen wird. Ab Juli will die EZB die Tilgungsbeträge aus dem billionenschweren älteren Anleihenkaufprogramm APP nicht wieder anlegen.