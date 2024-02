«Es gibt keinen Grund, eine Zinssenkung zu überstürzen», sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. «Juni wäre mein bevorzugter Termin. April würde mich überraschen, und März kommt nicht infrage.» Kazimir geht davon aus, dass die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft weiter nachlassen wird. Das Statistikamt Eurostat wird am 1. März eine erste Schätzung für die Inflation im Februar veröffentlichen.