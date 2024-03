Für die Wachstumsaussichten sei das ein Risiko, sagte de Cos am Mittwoch in Frankfurt auf der Konferenz «The ECB and its Watchers». «Daher werden wir die Realisierung solcher Risiken genau beobachten und den Grad der geldpolitischen Restriktion entsprechend adjustieren», führte das Ratsmitglied der EZB laut Redemanuskript aus.