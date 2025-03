In der EZB mehren sich die Stimmen für weitere Zinssenkungen. Direktoriumsmitglied Piero Cipollone sagte in einem am Montag in der spanischen Zeitung «Expansion» veröffentlichten Interview, Schlüsselfaktoren wie der Rückgang der Energiepreise und die Aufwertung des Euro stärkten die Argumente für weitere Senkungen. Die aktuellen Bedingungen machten eine weitere Lockerung der Geldpolitik denkbar, da die Aussichten weiterhin mit den Prognosen vom März übereinstimmten. «Die uns vorliegenden Informationen lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass das Inflationsziel früher erreicht wird, als die jüngsten Prognosen vermuten liessen», fügte der Italiener hinzu.