Laut EZB-Direktor Piero Cipollone könnte 2029 ein realistisches Datum für die Einführung des digitalen Euro sein. Das Europäische Parlament, der Europäische Rat und die Europäische Kommission könnten ihre Positionen bis Mai 2026 bestimmt haben und anschliessend mit der gemeinsamen Arbeit an der Gesetzgebung beginnen, sagte Cipollone, Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB), am Dienstag auf einer Bloomberg-Veranstaltung in Frankfurt. Danach werde die EZB voraussichtlich zwischen zweieinhalb und drei Jahre benötigen, um die Digitalwährung einzuführen.