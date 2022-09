Die jüngsten Börsenturbulenzen bei Kryptowährungen zeigten, dass die Zentralbank stets für ein stabiles Geld- und Zahlungssystem eintreten müsse, sagte Panetta am Montag auf einer Konferenz der Bundesbank in Frankfurt. "Bei unserem Projekt zum digitalen Euro geht es genau darum: diesen Stabilitätsanker zu sichern", sagte er. Die EZB wolle gewährleisten, dass von der Zentralbank gestütztes Geld für jeden Bürger verfügbar bleibe und überall im Euro-Raum für Einkäufe und andere Transaktionen verwendet werden könne. "Nicht nur in seiner physischen Form, sondern auch als digitale Währung", sagte er.