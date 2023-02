Für die März-Zinssitzung hatte die Europäische Zentralbank (EZB) bereits eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. "Bei einer so hohen Inflation scheinen weitere Zinserhöhungen über den März hinaus wahrscheinlich, logisch und angemessen", sagte Rehn in einem am Montag veröffentlichten Interview der "Börsen-Zeitung". Es sei wichtig, dass die Notenbank bei den Leitzinsen den restriktiven Bereich erreiche und dann einige Zeit auf dem Niveau bleibe. Die EZB sei kurz davor, zu diesem Bereich zu gelangen.