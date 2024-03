«Da unser Vertrauen in die rechtzeitige Annäherung der Inflation an unser Ziel wächst, stärkt dies auch die Argumente für eine Anpassung unserer Leitzinsen», sagte das italienische Mitglied des sechsköpfigen Führungsgremiums der Euro-Notenbank. Sollten sie zu lange konstant gehalten werden, sei die konjunkturelle Erholung in Gefahr und die damit verbundenen Produktivitätszuwächse. «Dies würde wirtschaftlich kostspielig sein und Risiken für die nachhaltige Annäherung der Inflation an unser Ziel aufkommen lassen,» warnte er.