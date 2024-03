Dies werde unabhängig davon geschehen, wie in den USA der geldpolitische Zeitplan der dortigen Notenbank Federal Reserve ausschaue, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in einer Rede an der Paris-Dauphine Universität. Es sei zudem nicht von existenzieller Bedeutung, ob eine EZB-Zinssenkung im April oder im Juni erfolge. Nach dem ersten moderaten Schritt müsse sie nicht unbedingt bei jeder geldpolitischen Sitzung die Sätze weiter nach unten setzen. Gleichwohl solle die EZB sich diese Option bewahren.