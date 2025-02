«Ich weiss nicht, was in den nächsten Sitzungen passieren wird, also schauen wir mal», sagte Schnabel. «Aber wir müssen diese Diskussion beginnen.» Die EZB war im Juni 2024 angesichts einer nachlassenden Inflation auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt und hat seitdem fünfmal die Zinsen gesenkt. Der Einlagensatz, der inzwischen als Leitzins gilt, liegt aktuell bei 2,75 Prozent. Die nächste Zinssitzung der EZB findet ist 5. und 6. März in Frankfurt.