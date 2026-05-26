«Selbst wenn der ‌Krieg heute enden würde, ist der Energieinfrastruktur und den globalen ​Lieferketten bereits erheblicher Schaden zugefügt worden», warnte die deutsche EZB-Direktorin. Daher sei sie der Ansicht, dass selbst dann eine geldpolitische Reaktion erforderlich wäre. Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht die EZB vor diesem Hintergrund auf etwaige Zinserhöhungen zusteuern. Im Euroraum lag die Inflationsrate im April bei 3,0 Prozent und damit einen ganzen Prozentpunkt über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB. Manche Experten schliessen nicht aus, dass ‌sie sogar die Marke von 4,0 Prozent übersteigen wird.