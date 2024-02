EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat davor gewarnt, angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten hinsichtlich der Inflationsentwicklung die Zinsen in der Euro-Zone zu früh zu senken. «In diesem Umfeld muss die Geldpolitik so lange restriktiv bleiben, bis wir sicher sein können, dass die Inflation nachhaltig zu unserem mittelfristigen Ziel zurückkehren wird», sagte Schnabel am Freitag in einer Rede beim European University Institute in Florenz. Die zuletzt lange Phase hoher Inflation lege nahe, dass die Europäische Zentralbank (EZB) vorsichtig sein müsse, den geldpolitischen Kurs nicht vorschnell zu ändern. Es gelte, eine Stop-and-Go-Geldpolitik wie in den 1970er Jahren zu vermeiden.