Die EZB hatte die Zinsen zuletzt Mitte September um erneut einen viertel Prozentpunkt angehoben. Es war bereits die zehnte Anhebung in Folge. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, liegt damit mittlerweile bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 26. Oktober. Die Inflation hatte sich zuletzt deutlich abgeschwächt. Im September ging sie auf 4,3 Prozent zurück nach 5,2 Prozent im August. Die Rate liegt damit allerdings immer noch mehr als doppelt so hoch wie das EZB-Inflationsziel.