Überschüssige Liquidität im Finanzsystem werde dadurch abgebaut, sagte Schnabel am Montag in New York auf einer Veranstaltung der Columbia Universität. "Der Umfang unserer Bilanz wird jedoch nicht wieder das Niveau von vor der globalen Finanzkrise erreichen", führte sie aus. Die Notenbankbilanz des Eurosystems - der EZB und der nationalen Notenbanken im Euro-Raum zusammengenommen - hatte zuletzt ein Volumen von rund 7,8 Billionen Euro. Sie war in den vergangenen Jahren unter anderem durch massive Anleiheprogramme erheblich angeschwollen.