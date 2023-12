Da diese Ära der Niedriginflation und der Nullzinsen nun vorbei ist, muss die EZB entscheiden, wie sie in Zukunft die Banken der Euro-Zone künftig mit Liquidität versorgen will. Die Euro-Notenbank hatte angekündigt, ihren allgemeinen Zinsrahmen zu überprüfen, mit dem sie ihre Geldpolitik steuert. Dabei hatte Schnabel bereits in einer Rede für einen Steuerungsrahmen argumentiert, in dem die Banken selbst entscheiden können, wie viel sie sich von der EZB leihen wollen. Ein solches nachfrageorientiertes System eigne sich gut für eine heterogene Währungsunion, die zu einer Fragmentierung neigen könne, sagte Schnabel. «Ein solches System begrenzt wahrscheinlich auch den Umfang der Zentralbankbilanz».