Die Notenbankerin Schnabel wird zu den geldpolitischen Falken innerhalb der EZB gezählt, sie macht sich also eher für eine straffere Geldpolitik stark. In dem Interview mit Bloomberg schätzte sie die Aussichten für die Wirtschaft und die Inflation im gemeinsamen Währungsraum überwiegend positiv ein. Sie deutete an, dass neue Wachstumsprognosen auf der Zinssitzung am 18. Dezember nach oben korrigiert werden könnten.