«Um die Inflation mittelfristig wieder auf unseren Zielwert von zwei Prozent zurückzubringen, werden wir aus ‌heutiger Sicht ⁠die Zinsen weiter anheben müssen», sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel der «Zeit» in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Das Ausmass ⁠und der Zeitpunkt weiterer Massnahmen hingen jedoch davon ab, wie sich der Konflikt, die Wirtschaft und die Inflation entwickelten. Die Waffenruhe ‌in Nahost sei kein Grund zur Entwarnung für die Geldpolitik. «Die Energiepreise ‌sind gefallen, aber sie liegen noch immer deutlich ​höher als vor dem Krieg», fügte sie hinzu. Die EZB schaue besonders auf die Energiepreise für Lieferungen in den nächsten Jahren. Und diese blieben erhöht.