Dies gelte für Werte leicht über und auch leicht unter der angepeilten Marke von 2,0 Prozent, sagte sie am Mittwoch auf einer Konferenz. Sie gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr in der Euro-Zone wirtschaftlich bergauf gehe, auch wegen der fiskalischen Impulse aus Deutschland. «Und all das ist keine Wirtschaft, die disinflationären Druck erzeugt», sagte Schnabel und fügte hinzu: «Wenn überhaupt, geht es eher in die entgegengesetzte Richtung.»