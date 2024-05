Die EZB strebt 2,0 Prozent Inflation als Idealwert für die Wirtschaft der 20-Ländergemeinschaft an. Mit 2,4 Prozent im April lag die Rate zuletzt nicht mehr weit davon entfernt. In den vergangenen Wochen hatten bereits viele Währungshüter der EZB die Erwartung ausgesprochen, dass auf der Sitzung am 6. Juni die Zinsen erstmals wieder gesenkt werden könnten. Die EZB hält seit September 2023 den Einlagensatz - das ist der am Finanzmarkt massgebliche Zins - bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.