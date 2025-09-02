Nach einer Serie von zuletzt sieben Zinssenkungen in Folge hatte die EZB im Juli eine Pause eingelegt und den Einlagesatz - das ist der Leitzins im Euroraum - bei 2,0 Prozent belassen. Die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft lag im Juli ebenfalls bei 2,0 Prozent und damit auf der Zielmarke der Währungshüter, die sie als optimal für die Wirtschaft erachten. Noch im Herbst 2022 hatte die Rate im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise bei über zehn Prozent gelegen. Für die kommende Zinsentscheidung der EZB am 11. September gilt am Finanzmarkt gegenwärtig eine erneute Pause als fast schon sichere Sache.