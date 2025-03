Die EZB setzte am Donnerstag ihren Lockerungskurs mit der sechsten Zinssenkung seit Mitte 2024 fort. Die Währungshüter beschlossen auf ihrer Zinssitzung in Frankfurt, den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent zu senken. Diesen Zins erhalten Finanzinstitute, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Er gilt als Leitzins im Euroraum. Die nächste EZB-Zinssitzung ist für den 16. und 17. April geplant.