Dazu sei aber ⁠als erstes eine Stärkung des europäischen Binnenmarkts nötig, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel am ‌Mittwochabend in Berlin. Da steckten «grosse Potenziale ‌drin», um auf einen ​besseren Wachstumspfad zu kommen. Die internationale Rolle des Euro sei ein Thema, das die Europäische Zentralbank umtreibe. Diese Rolle müsse man sich auf globaler Ebene verdienen und «nicht, ‌indem man gemeinsame Staatschulden herausgibt». Institutionelle Integrität sei notwendig, damit eine Währung international als Leitwährung überhaupt infrage komme.