Die EZB müsse die Zinsen so weit anheben, dass dadurch die Wirtschaftsaktivitäten genügend gebremst werden, so Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel. "Die Zinsen müssen ein ausreichend restriktives Niveau erreichen", schrieb Schnabel am Freitag in einer Frage- und Antwortrunde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.