Wie die Chancen der Anwärter Schnabel ​und Nagel auf das EZB-Spitzenamt stehen

Wagner verweist darauf, dass Deutschland bereits die EU-Kommissionspräsidentin und die Vorsitzende der EZB-Bankenaufsicht stellt. Bei den beiden potenziellen deutschen Anwärtern Schnabel ​und Nagel werde sicherlich eine Rolle spielen, dass Deutschland mit Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin eine herausragende Position besetze, deren zweite ‍Amtszeit erst im November 2029 endet: «Jüngst wurde die Möglichkeit diskutiert, dass von der Leyen dem Bundespräsidenten Steinmeier nachfolgen könnte, der noch bis Mitte März 2027 im Amt ist», erläutert Wagner.