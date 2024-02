Das Augenmerk der Investoren richtet sich derzeit vor allem auf Risiken, denen die Banken durch gewerbliche Immobilien in den USA ausgesetzt sind, wo die Bewertungen mit am stärksten gesunken sind. Anleihen und Aktien der Deutschen Pfandbriefbank gerieten zuletzt aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihres Engagements in den USA unter Druck — ein Zeichen dafür, dass die Probleme auch auf Europa übergreifen.